1:0 beim VfB Homberg KFC Uerdingen siegt durch ein Tor von Babacar M’Bengue

Den ersten vielversprechenden Uerdinger Angriff gab es nach 25 Minuten, als Levan Kenia bei einem Konter Daniel Francis bediente, dem der Ball jedoch versprang – Chance vertan. In der 32. Minute wurde Hombergs Torhüter Hersley erstmals geprüft, als Maik Odenthal aus 18 Metern abzog. In der 42. Minute mussten die Gäste bei einem schönen Konter über Pascal Weber und Kenia in Führung gehen, doch Odenthal schoss den Ball über den am Boden liegenden Torwart an die Latte. Zwei Minuten später traf auch Weber die Latte und Mouadden den auf der Linie stehenden Homberger Verteidiger. So ging es torlos in die Pause, wobei KFC-Torhüter Udegbe deutlich mehr zu tun hatte als sein Gegenüber, der KFC aber eben die beiden ganz dicken Chancen.