4:4 gegen Schwarz-Weiß Essen KFC Uerdingen dreht erst nach der Pause so richtig auf

Die Gastgeber kamen engagierter aus der Kabine. Nach einem Foul Daniel Francis zeigte Schiedsrichter Dustin Sperling auf den ominösen Punkt und Maik Odenthal verwandelte sicher zum 2:3. Plötzlich war Leben in der zuvor so müden Partie. Dazu trug auch der Essener Torhüter bei, der es in aufreizender Weise verstand, die KFC-Fans wiederzubeleben. Das tat der Uerdinger Mannschaft sichtlich gut, die plötzlich mindestens eine Klasse besser spielte. Nach einer sehenswerten, schnellen Kombination glich Pascale Talarski acht Metern aus. Und zwei Minuten später schoss er den Ball aus beinahe 30 Metern genau in den Winkel zum 4:3. Partie gedreht, Fans begeistert und die Herzen zurückerobert – so schön kann Fußball sein. Und da die Essener in der Schlussviertelstunde aufgrund einer gelb-rote Karte für Zimmerling in Unterzahl waren, konnten sie die Partie nicht noch einmal drehen und den Rückstand nicht mehr wettmachen. Shun Terada sah in der Nachspielzeit auch noch gelb-rot. Der bittere Schlusspunkt in der achten Minute der Nachspielzeit: das 4:4.