3:1 gegen SSVg Velbert : KFC Uerdingen macht das Rennen wieder spannend

Krefeld Der KFC Uerdingen hat im Spitzenspiel der Fußball-Oberliga den Tabellenführer SSVg Velbert mit 3:1 besiegt. Mit einem Doppelschlag in der Schlussphase sorgten Younes Mouadden und Shun Terada vor 2.000 Zuschauern in der wieder ausverkauften Grotenburg für die Entscheidung.

Am Ende war nur noch Jubel. Der KFC Uerdingen hat den Gau abgewendet und sich im Kampf um die Meisterschaft zurück gemeldet. Nach drei sieglosen Spielen bezwang er den Spitzenreiter SSVg Velbert mit 3:1 (1:1).

Die angekündigten personellen Veränderungen gegenüber dem mageren 2:2 in St. Tönis waren überschaubar. Für Ryo Iwata und Maik Odenthal, der nicht einmal dem Kader angehörte, standen Philipp Meißner und Leonel Kadiata beim Anpfiff auf dem Rasen. Vor allem auf Kapitän Kadiata ruhten die Hoffnungen, hatte der KFC mit ihm doch die ersten vier Spiele gewonnen, während seines Fehlens (doppelter Bänderriss) jedoch nur vier Punkte aus vier Begegnungen geholt. Er sollte der Abwehr wieder die notwendige Stabilität verleihen. Allerdings gab es eine taktische Veränderung, denn der KFC spielte mit einer Dreierkette.

Angesichts der Tabellenkonstellation war bei sieben Punkten Rückstand auf den Spitzenreiter Velbert klar: Sollte der KFC die Partie verlieren, so hängt nicht nur der Haussegen schief, sondern es dürfte richtig krachen. Denn zehn Punkte wären nur extrem schwer aufzuholen, die Saison zunächst einmal verkorkst. Entsprechend groß war der Druck, der auf dem KFC lastete. „Damit müssen wir umgehen können, wenn wir für diesen Verein spielen wollen“, hatte Trainer Alexander Voigt gesagt und damit einer möglichen Ausrede eine Absage erteilt.

Die Gastgeber erwischten einen Start nach Maß und gingen nach fünf Minuten durch Alexander Lipinski in Führung, der sich die Ecke aussuchen konnte, nachdem Torhüter Marvin Gomoluch einen Schuss von Levan Kenia noch abgewehrt hatte. Es war aber nicht das erste Mal, dass der KFC einen solch guten Start verzeichnete. Doch war dann meist ein Leistungsabfall erfolgt, der unerklärlich war. Und diesmal? Die Gäste mussten kommen und sie ergriffen die Initiative, doch die Uerdinger hielten dagegen – einen Spannungsabfall gab es diesmal nicht. Aber einen Schreckmoment in der 27. Minute: Kapitän Kadiata ging zu Boden und blieb liegen, doch er konnte weiterspielen. Allerdings verließ wenig später der angeschlagene Meißner das Feld. Die Velberter hatten ihre beste Chance in der 35. Minute durch Max Machtemes, doch KFC-Keeper Robin Udegbe parierte glänzend. Als der KFC eine gute Konterchance vergab, zeigte die SSVg, wie man es besser macht. Robin Hilger war mit dem Kopf zur Stelle und erzielte fünf Minuten vor der Pause den Ausgleich.