1:0 gegen Ratingen 04/19 Kevin Weggen erlöst den KFC Uerdingen

Die Anfangsphase war recht zäh, denn die Uerdingen legten keineswegs los, als wollten sie die Ratinger aus der Grotenburg schießen. Vielmehr wirkten sie verunsichert und zunächst enmal um Sicherheit bemüht. So resultierte die erste Chance aus einem starken 30-Meter-Schuss von Kevin Weggen, den Ratingens Torhüter Luca Fenzl glänzend parierte. Pech hatte Terada: In der 31. MInute versprang ihm in aussichtsreicher Position der Ball, fünf Minuten später wurde sein Kopfball auf der Linie geklärt. Die Ratinger kamen einmal gefährlich nach vorn, doch Torhüter Robin Udegbe parierte den Kopfball von Tom Hirsch.