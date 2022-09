3:1 beim TV Jahn Hiesfeld : KFC Uerdingen arbeitet sich in die dritte Pokalrunde

Dinslaken Der Oberligist KFC Uerdingen kommt beim Bezirksligisten TV Jahn Hiesfeld zu einem glanzlosen 3:1. Zwischenzeitlich musste er sogar zittern. Nun hat er zwei richtungsweisende Spiele vor der Brust.

Ein Zwei-Klassen-Unterschied war in der ersten Halbzeit nicht auszumachen. Zwar kamen die Gastgeber nicht ein einziges Mal gefährlich vor das Uerdinger Tor, in dem die größte Herausforderung für Timo Meißner darin bestand, aufgewärmt und konzentriert zu bleiben. Auf der anderen Seite erspielte sich die natürlich überlegenen Gäste kaum Möglichkeiten. So resultierte die Führung durch Marcel Kretschmer aus einem Geschenk: Hiesfelds Torhüter Nico Nowoczin ließ nach einer Flanke den Ball fallen, Krtschmer war zur Stelle und staubte ab. Nach 41. Minuten war das Spiel für ihn allerdings zu Ende, denn er musste verletzt das Feld räumen. Nach einer halben Stunde hatte Torjäger Shun Terada Pech, als er nur den Innenpfosten traf. So ging es mit der knappen Führung in die Pause.