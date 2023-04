Zwei Neue beim KFC Uerdingen Marc Schürmann und Sebastian Thißen komplettieren den Vorstand

Marc Schürmann ist bereits seit vielen Jahren als Fan in der Grotenburg zu Gast und Geschäftsführer der dasbob Logistik GmbH sowie Partner in der dasbob Unternehmengruppe. Er wird in der Vereinsführung die Bereiche Merchandising und Events verantworten. Durch seine Vernetzung im wirtschaftlichen und sportlichen Umfeld wird er Raths zudem bei der Erweiterung der Sponsorenbasis des Vereins unterstützen.