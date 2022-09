3:1 bei Sportfreunde Baumberg : KFC Uerdingen dreht die Partie nach der Pause

Philipp Meißner ist gegen den Baumberger Ben Harneid bemüht, den Ball unter Kontrolle zu bekommen, was dem KFC nur selten gelang. Foto: BRAUER-Fotoagentur/Oliver Kaelke

Baumberg Der KFC Uerdingen setzt sich bei den Sportfreunden Baumberg mit 3:1 durch. Der Sieg nach Treffern den zweifachen Torschützen Shun Terada und Joshua Yeboah war hart erkämpft und aufgrund der Leistungssteigerung am Ende nicht unverdient.

Wiedergutmachung war nach der bitteren 1:4-Heimniederlage gegen den TVD Velbert angesagt. Sie ist dem KFC Uerdingen am Ende noch gelungen. Nach einem 0:1-Rückstand zur Pause drehten die Gäste nach dem Wechsel durch zwei Tore von Shun Terada sowie Joshuah Yeboah die Partie und gewinnt 3:1.

Pascale Talarski, der am Freitag beim Abschlusstraining eine Knieverletzung erlitt, saß geschient auf der Bank. „Die exakte Diagnose bekomme ich erst am Montag“, sagte er vor dem Anpfiff. Zudem fehlten weiterhin fünf weitere Stammspieler: Kapitän Leonel Kadiata (doppelter Bänderriss), Vedran Beric (krank), Charles Atsina (Innenbandriss), Levan Kenia (Achillessehnenbeschwerden) und Babacar M’Bengue (Kreuzbandriss). Lediglich Maik Odenthal, der zuletzt muskuläre Probleme hatte, war wieder einsatzfähig und stand in der Startformation.

Info Baumberg: Schwabke – Nishimura, Harneid, Kacinoglu, Mabanza – Klotz (8. Onishi), Sarikaya, Lazalunga (75. Sezer), Burovac – Jöcks, Hömig. Uerdingen: Udegbe – Zimmermann, Rau, Weggen, Meißner (46. Iwata) – Lipinski, Odenthal (46. Mouadden), Evers (82. M’Bengue), Funk, Kretschmer (46. Yeboah) – Terada. Schiedsrichter: Jens Laux (Duisburg). Tore: 1:0 Jöcks (22.), 1:1 Terada (60.), 1:2 Yeboah (83.), 1:3 Terada (88.).

KFC-Trainer Alexander Voigt hatte nach der 1:4-Niederlage gegen den TVD Velbert eine Reaktion der Mannschaft versprochen: „Sie können es besser und sie werden es auch bessr machen, da bin ich mir sicher.“ Seine Elf hatte er auf zwei Positionen verändert: für Talarski und Ryo Iwata spielten Odenthal und Marcel Kretschmer.

Nach kurzer, überlegener Anfangsphase, in der Alexander Lipinski eine gute Möglichkeit hatte, übernahmen die Baumberger das Kommando, obwohl sie bereits nach acht Minuten ihren Kapitän Louis Klotz verletzt verloren. Und ihre erste Möglichkeit in der 22. Minute nutzten die Gastgeber eiskalt durch Patrick Jöcks. Voigts Matchpla, der das Spiel kontrollieren, Ball und Gegner laufen lassen wollte, war dahin. Das Uerdinger Mittelfeld bekam das Spiel einfach nicht mehr in den Griff, so blieben Chancen auf beiden Seiten bis zur Pause aus.