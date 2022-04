Am Samstag gegen Düsseldorf : KFC muss im Niederrheinderby auf Terada verzichten

Shun Terada, der hier im Spiel gegen Fortuna Köln von Maik Kegel unsanft gestoppt wird, verletzte sich am Sprunggelenk und fällt vorerst aus Foto: BRAUER-Fotoagentur/brauer

Krefeld Der Stürmer des KFC Uerdingen verletzte sich am Sprunggelenk und fällt für das Duell bei Fortuna Düsseldorf II aus. Auch der Einsatz von Abdul Fesenmeyer ist fraglich. Der Verein hat derweil bei der Stadt zwei Trainingseinheiten in der Grotenburg beantragt.

Wenn der KFC Uerdingen auf der Zielgeraden der Fußball-Regionalliga West noch für ein großes Wunder in Form des Klassenverbleibs sorgen will, müssen Siege her. Die sind beim Blick auf die restlichen sechs Duelle bis auf das Gastspiel beim Tabellenführer in Münster durchaus möglich. Zum Auftakt dieses Sechser-Packs geht am Samstag die kurze Reise nach Düsseldorf, wo ab 14 Uhr im Stadion am Flinger Broich die U23 des Zweitligisten Fortuna auf die Blau-Roten wartet.

Lesen Sie auch 1:1 gegen Fortuna Köln : KFC freut sich nach Ausrufezeichen auf die Grotenburg

Nach seiner Analyse des 1:1 gegen die Fortunen aus Köln fordert Trainer Alexander Voigt eine bessere Kommunikation auf dem Platz. „Das wissen auch die beiden Spieler, die bei dem Gegentor an der Situation beteiligt waren. Die Entstehung des Treffers ist so ärgerlich, das darf nicht mehr passieren. Das hat uns zwei wichtige Punkte gekostet.“

Info Karten bei „ebay“ für 1000 Euro angeboten Durch den Run auf die 2000 Tickets für die Rückkehr in die Grotenburg am 23. April mit dem Heimspiel gegen den VfB Homberg wittern einige Unverbesserliche das große Geld und haben im Internet bei „ebay“ Karten zum Einzelpreis von bis zu 1000 Euro angeboten. Beim KFC wird man erst einmal nichts unternehmen, da es sich wohl nur um eine kleine Menge handelt.

Voigt ist davon überzeugt, dass seine Spieler mental stark genug sind, um weiter an das Wunder zu glauben: „Wenn die Konkurrenz weiter punktet, wissen wir auch, dass nichts mehr möglich ist. Aber wir haben einen Weg gefunden und sagen uns, jedes Spiel ist unsere kleine Meisterschaft. An irgendetwas muss man sich ja festhalten, und da ist die Mannschaft in den vergangenen Wochen so richtig hineingewachsen und hat eine tolle Mentalität gezeigt. Das war auch dringend notwendig“

Lesen Sie auch 1:1 gegen Fortuna Köln : Die Hoffnung auf den Klassenerhalt des KFC Uerdingen lebt weiter

Nicht einigeln und verstecken, wie der Trainer sagt, wollen sich die Uerdinger im Niederrheinderby: „Das wird ein offenes Spiel, weil die Zweitvertretung der Fortuna auch gerne nach vorne spielt. Wir wissen, wie schwer es wird, sind aber gut vorbereitet.“ Wie gut die Düsseldorfer derzeit drauf sind, bewiesen sie am Mittwoch mit einem 2:0-Sieg beim Wuppertaler SV.

Von den Langzeitverletzten ist Tom Fladung am Donnerstag wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen, gehört aber noch nicht zum Aufgebot. Shun Terada, der gegen Fortuna Köln eingewechselt wurde, hat sich am Sprunggelenk verletzt und fällt aus. Abdul Fesenmeyer ist angeschlagen, doch sein Trainer ist zuversichtlich, dass er auflaufen kann. Auf die Frage, warum Charles Astina zuletzt nur Kurzeinsätze hatte, antwortete Voigt: „Er war lange raus und hatte Probleme mit dem Schambein. Da muss man vorsichtig sein, um das wieder in den Griff zu bekommen. Jetzt trainiert er seit zehn Tagen wieder ohne Probleme mit der Mannschaft. Ich bin froh, dass er wieder zurück ist. Ich hoffe, er bleibt uns nach der Saison erhalten. Man braucht auch erfahrene Spieler im Team.“

Lesen Sie auch Erstes Heimspiel des KFC Uerdingen nach vier Jahren : Neustart des Fußballs in der Grotenburg

Wenn das Nachholspiel am Mittwoch in Wuppertal vorbei ist, will Voigt die Planungen für die kommende Saison vorantreiben: „Dann werden wir uns mit Spielern unterhalten, mit denen wir darüber noch nicht gesprochen haben. Dann werden wir unsere Perspektiven aufzeigen und abklopfen, wie da die Bereitschaft ist. Für ihn steht ja schon fest, dass er Trainer des KFC bleibt: „Ich bin in der Planung, auch für beide Ligen, mit involviert.“

Klar sei, dass der Kader in der neuen Saison nicht so aussehen werde wie jetzt: „Es gibt ganz klare Aussagen von Spielern, die sich nur in der Regionalliga sehen. Das ist völlig normal.“ Aber man wolle die Spieler, die viel zum Einsatz kommen, gerne behalten: „Mit dem Stadion und dem Umfeld hat man auch ein Argument, mal ein Jahr für so einen Verein in der Oberliga zu spielen.“