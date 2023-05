Samstag beim 1. FC Kleve Kader des KFC Uerdingen nimmt weiter Form an

Eigentlich konnte der KFC Uerdingen schon Anfang Februar mit den Planungen für die kommende Saison beginnen. Da war klar, dass die Blau-Roten in dieser Spielzeit nichts mit dem Kampf um die Meisterschaft in der Fußball-Oberliga zu tun haben. Seit dem 21. März werden die Planungen konkret, denn da hat Marcus John, derzeit noch beim Regionalligisten 1. FC Bocholt in Amt und Würden, seine Zusage gegeben, die Mannschaft des KFC zu übernehmen. Seitdem werden aber nicht nur die Planungen energisch voran getrieben, sondern auch Verträge unterschrieben – auch wenn die Uerdinger Führung sich aus verschiedenen Gründen in Schweigen hüllt.