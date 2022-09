Keine Fortschritte : In der Grotenburg stehen die KFC-Fans weiter im Regen

Krefeld Im Mai 2018 wurde das Stadion Grotenburg aus Sicherheitsgründen gesperrt. Inzwischen kann dort vor bis zu 2.000 Besuchern gespielt werden – allerdings unter nahezu unzumutbaren Bedingungen.

Keine Auflagen vom Verband : Uerdingen kann in der Oberliga in der Grotenburg spielen

Aber nicht nur was die baulichen Sanierungsfortschritte betrifft wird das Stadion weiterhin amateurhaft gemanagt. So konnte das Abschlusstraining am Freitag nicht im Stadion durchgeführt werden. „Freitags wird ja oft nur bis zwölf Uhr gearbeitet und wenn wir um 17 Uhr kommen, wird der Platz hinterher nicht mehr aufbereitet“, erklärte Trainer Alexander Voigt. „Da trainieren wir lieber in Oppum, damit der Platz in der Grotenburg dann auch gut ist.“ Der Rasen muss nach einem Training auf regennassem Boden natürlich aufbereitet werden.