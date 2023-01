2:1-Sieg beim Bonner SC Gelungene Generalprobe des KFC Uerdingen

Nach dem Wechsel gab es erneut einen Bruch. Wie schon in den Testspielen zuvor wechselte Joppe und der KFC verlor den Faden. Die Mannschaft machte nicht mehr so viel Druck, hatte das Spiel im Mittelfeld nicht mehr so fest im Griff, so dass die Abwehr einige Male unter Druck geriet. Die Bonner konnten aber nur eine Chance verwerten. KFC-Torhüter Robin Udegbe wurde zwar nur zweimal gefordert, musste in diesen beiden Szenen aber sein ganzes Können aufbieten.