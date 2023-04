Weil ein Junior geht Ein Sturm im Wasserglas beim KFC Uerdingen

Dass Voronov vom undisziplinierten Verhalten Blanks enttäuscht ist, daraus macht der Coach keinen Hehl. „Ich war acht Jahre lang sein Trainer“, sagt er. „Ich hätte es gerne in einem persönlichen Gespräch mit ihm geklärt.“ Da der Angreifer sich dem nicht gestellt hat, hat Voronov die jetzt die Reißleine gezogen: „Marcio wird nicht mehr für die U19 spielen.“ Die Mannschaft, die um den Klassenerhalt in der Niederrheinliga kämpft, wird zwar geschwächt, aber das nimmt der Coach in Kauf. „Wir haben ihm die Freigabe erteilt, so dass er sich woanders fit halten und ganz auf die kommende Saison bei seinem neun Verein konzentrieren kann.“ Das ist der SV Straelen.