Die Erkenntnis in Baumberg : Das Hohelied auf den zweiten Anzug des KFC Uerdingen

Der Baumberger Robin Hömig versucht, den spielfreudigen Alexander Lipinski zu halten. Foto: BRAUER-Fotoagentur/Oliver Kaelke

Krefeld Die so genannten Ergänzungsspieler sorgen beim KFC Uerdingen für frischen Schwung und drehen die Partie in Baumberg. Mittelfeldspieler Alexander Lipinski sagt, warum das besonders wichtig ist.

Die beiden Außenbahnen hatten Trainer Alexander Voigt vor der Saison Sorgen bereitet, vor allem was die Defensive angeht. Aber zum Saisonbeginn war der Coach des KFC Uerdingen froh, sie, wenn schon nicht doppelt, wenigstens einmal mit gestandenen Spielen besetzt zu haben: Vedran Beric auf der rechten und Philipp Meißner auf der linken Seite. In Baumberg jedoch fehlte der erkrankte Beric und Meißner durfte zur Pause in der Kabine bleiben. Ryo Iwata spielte in der zweiten Halbzeit, Phil Zimmermann sogar 90 Minuten.

Die Erkenntnisse sind ermutigend. Während Ryo Iwata bereits in der Vorbereitung angedeutet hatte, dass er durchaus eine Alternative ist, überzeugte Phil Zimmermann in doppelter Hinsicht. Zum einen untermauerte er, dass er durchaus gefährliche Offensivaktionen initiieren kann; zum anderen bewies er, dass er trotz frühzeitiger Verwarnung (34.) auch als Verteidiger diszipliniert die Partie zu Ende spielen kann.

info Drei Jahre Amerika, zwei Jahre Bocholt Alexander Lipinski ist 26 Jahre alt und in Krefeld geboren. Er spielte für den VfR Fischeln, ehe er nach Amerika wechselte. Nach seiner Rückkehr spielte er zwei Jahre für den 1. FC Bocholt, mit dem er Oberliga-Meister wurde.

„Der Saisonstart war natürlich nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, aber es war okay für das erste Seniorenjahr. Jetzt habe ich mehr gespielt, und mit der Mannschaft macht es einfach Spaß“, sagt der 19 Jahr alte gelernte Innenverteidiger, der von Viktoria Köln kam. Das war es auch, weshalb Trainer Voigt Vorsicht walten ließ. „Man merkt ihm och an, dass er gelernter Innenverteidiger ist. In der Defensive orientiert er sich noch zu oft ins Zentrum. Aber das sind Erfahrungswerte.“

Aber nicht nur Zimmermann scheint dem Coach gut zuzuhören. Die deutliche Leistungssteigerung nach schwacher erster Halbzeit beim 3:1 (0:1)-Sieg in Baumberg basierte auch auf der klaren Ansage. „Der Trainer hat gesagt, dass wir Gas geben, mehr Meter machen und mehr Zweikämpfe gewinnen müssen“, berichtete der Verteidiger.

Zimmermann bildete auf der rechten Seite ein Paar mit dem offensiven Alexander Lipinski. Der 26 Jahre alte Blondschopf gehört seit Saisonbeginn zu den Leistungsträgern. Er ist laufstark, scheut nicht das Dribbling und von seinen Aktionen geht oft Gefahr aus. So bereitete er in Baumberg den Treffer zum Ausgleich vor, der für die Wende sorgte. „Lippi hat sich aufgerieben, er hat sehr, sehr viel gemacht“, erklärte Voigt. „Er hat auch sehr viele Wege zurück gemacht, aber das ist auch das, was wir brauchen. Er ist schon eine Bereicherung, er ist ein wichtiger Spieler mittlerweile.“