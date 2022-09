Mannschaftliche Fehleistung : KFC verliert ein schon gewonnen geglaubtes Spiel

Krefeld Der KFC Uerdingen kassiert gegen Union Nettetal eine 2:3-Niederlage, die er sich selbst zuzuschreiben hat. Die Gäste sind bissiger und nutzen die Schwächen der phasenweise in Lethargie verfallenen Blau-Roten.

Es war eine seltsame Atmosphäre, die nach dem Schlusspfiff in der Grotenburg herrschte. Einige wenige Fans schimpften lautstark, fast alle anderen harrten wie versteinert aus. Die Spieler standen minutenlang wie in Trance auf dem Rasen, während Trainer Alexander Voigt längst das Weite gesucht hatte und in der Kabine verschwunden war. Es bedurfte schon einer deutlichen Ansage des verletzten Kapitäns Leonel Kadiata, ehe sich die Spieler auf den Weg zu den Fans machten und ein versöhnendes, aufmunterndes Abklatschen erfolgte. Die 2:3-Niederlage gegen den SC Union Nettetal vor 1.923 Zuschauern hat Spuren hinterlassen.

Was passiert war, ist schnell erzählt: Der KFC erwischte einen Start nach Maß und ging verdient durch Younes Mouadden in Führung. Die Uerdinger legten nicht nach und so ging es mit der knappen Führung in die Pause. Die Gäste, die immer besser ins Spiel gekommen waren, drehten die Partie, gingen 2:1 in Führung, mussten den Ausgleich durch Levan Kenia schlucken und eine gelb-rote Karte verkraften, hatten aber in der Nachspielzeit das Glück des Tüchtigen auf ihrer Seite, als sich Philipp Meißner und Phil Zimmermann in Ballbesitz umrannten und die Gäste das Geschenk dankend annahmen und das Siegtor erzielten.