Rasante Berg- und Talfahrt : Younes Mouadden als Sinnbild des KFC Uerdingen

Welch eine Freude und Erleichterung herrscht, zeigen die Gesichter; rechts feiern Torschütze Younes Mouadden mit Trainer Alexander Voigt nach dem 2:1. Foto: BRAUER-Fotoagentur/Oliver Kaelke

Krefeld Der 22 Jahre alte Stürmer erlebt in den zurückliegenden Wochen eine rasante Berg- und Talfahrt, die im Spitzenspiel gipfelt. Mit seinem Tor erlöst er den KFC Uerdingen, der gegen den Tabellenführer SSVg Velbert mit 3:1 gewinnt.

Younes Mouadden war im Sommer mit großen Hoffnungen vom 1. FC Kleve nach Uerdingen gekommen. „Von der individuellen Qualität her ist das Potenzial groß, aber wir müssen es auch auf den Platz bringen“, hatte er gesagt. Das war ihm in der Vorbereitung mit fünf Toren in drei Spielen gelungen. Erst warf ihn eine Corona-Infektion aus der Bahn, dann stoppte ihn eine Rote Karte. Vor einer Woche dann ein weiterer Tiefpunkt: beim 2:2 in St. Tönis wurde er nach einer halben Stunde eingewechselt, eine Viertelstunde vor Schluss wieder ausgewechselt – Höchststrafe.

So feiert die Mannschaft nach dem Schlusspfiff. Foto: BRAUER-Fotoagentur/Oliver Kaelke

Das Spiel des KFC gegen die SSVg Velbert stand auf des Messers Schneide, als zehn Minuten vor dem Ende Younes Mouadden eingewechselt wurde – der Stürmer, der seinen Trainer Alexander Voigt vor einer Woche so sehr enttäuscht hatte.Und gerade als sich viele der 2.000 Zuschauer in der wieder ausverkauften Grotenburg mit dem 1:1 anfreunden wollten, erlöste der Stürmer die Spieler und Fans. Levan Kenia hatte sich außen durchgesetzt und den Ball halbhoch in die Mitte gespielt, wo Mouadden steht, den Fuß hinhält und den Ball ins lange Eck schießt. Eine regelrechte Gefühlsexplosion auf dem Rasen und auf den Rängen war die Folge. Es folgte eine weitere Besonderheit, denn die SSVg hätte nun kommen müssen, doch der KFC geriet nicht mehr unter Druck, sondern machte durch Shun Terada den 3:1-Sieg perfekt.

„Wir haben viel eingesteckt, aber jetzt haben wir wieder ausgeteilt“, sagt Younes Mouadden. „Es war ein Zeichen, dass wir noch leben. Hätten wir heute verloren, hätten wir nicht mehr über unsere Ziele sprechen dürfen. Unsere Messlatte liegt weiterhin hoch.“

