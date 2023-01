Auch ein neuer Torhüter Oberligist KFC Uerdingen ergänzt seinen Kader

Beim Testspiel bei Alemannia Aachen blieb Kapitän Leonel Kadiata nach einer Stunde verletzt am Boden liegen. Gestützt vom Physiotherapeuten Simon Brüggemann verließ er das Feld. Die Diagnose war niederschmetternd: Bänderriss. Eigentlich eine Verletzung, die häufiger vorkommt. Doch bei dem Abwehrchef ist das Band im Fuß zum zweiten Mal in dieser Saison gerissen. Der Verein sah Handlungsbedarf und verpflichtete am Donnerstag Christian Schwieren, 19 Jahre alt, zuletzt bei Bayer Leverkusen.