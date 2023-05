Pascal Weber bleibt „Ich will mit dem KFC Uerdingen angreifen“

Pascal Weber ist vom KFC Uerdingen im Winter für eine Ablösesumme von rund 10.000 Euro vom VfB Hilden geholt worden. Der 32 Jahre alte Torjäger, der seine Qualitäten nachgewiesen und in 240 Oberligaspielen 116 Tore erzielt und 45 weitere vorbereitet hat, wollte auf der Zielgeraden seiner Karriere noch einmal in der Regionalliga spielen. Das wird in der kommenden Saison nicht der Fall sein. Da er aber in seinem bis 2024 laufenden Vertrag eine Ausstiegsklausel hat, wäre es ihm dennoch möglich. Wir sprachen mit dem derzeit verletzten Stürmer über seine Situation, den KFC und die Zukunft.