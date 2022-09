KFC Uerdingen gegen SSVg Velbert : Ungereimtheiten vor dem Endspiel

Krefeld Beim KFC Uerdingen läuft es nicht rund. Dass es dann unterschiedliche Meinungen gibt, ist normal. Dass sie vor einem entscheidenden Spiel eindrucksvoll ausgelebt werden, erleichtert die Aufgabe gegen die SSVg Velbert sicherlich nicht.

Der KFC Uerdingen präsentiert sich in diesen Tagen nicht als Einheit – und das nicht nur nicht auf dem Rasen, sondern auch nicht in der Führungsetage. Dafür hat der Verein in den vergangenen Stunden gleich zwei eindrucksvolle Beispiele geliefert.

Beispiel 2 Am Samstag (17 Uhr) steht das Spiel gegen den Spitzenreiter SSVg Velbert an. Der Blick auf die Tabelle offenbart, dass eine Niederlage für die Uerdinger kaum zu verkraften wäre. Der Rückstand auf den Tabellenführer würde dann auf zehn Punkte anwachsen, der Regionalliga-Absteiger im Mittelmaß der Oberliga versinken – ein Endspiel Ende September. „Ein Entscheidungsspiel ist es nicht, weil die Saison noch lange geht, aber ein sehr, sehr wichtiges“, sagt der Vorsitzende Damien Raths. Auch für den Trainer? „Das hängt von vielen Aspekten ab, auch davon, wie das Spiel über die Bühne geht.“ Alexander Voigt will von einem Entscheidungsspiel nichts wissen: „Wenn das am neunten Spieltag eins wäre, hätten wir sehr vieles falsch gemacht. Da muss man mal die Kirche im Dorf lassen. Bocholt war in der vergangenen Saison auch schon abgeschrieben und ist am Ede aufgestiegen.“ Doch auf einen abermaligen Einbruch der Velberter am Saisonende sollte sich niemand verlassen.