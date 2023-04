Die Lehre der Saison Keine Leistung, kein finanzieller Support

Die 90 Minuten gegen Schwarz- Weiß Essen waren eine Zusammenfassung der gesamten Saison. Der KFC zeigte in der ersten Halbzeit, dass er nicht einmal oberligareif ist, das Stadion leer spielen und Sponsoren vergraulen kann. Die Mannschaft ließ alles vermissen, was zum Fußball gehört. Es mangelte aber nicht nur an fußballerischen Tugenden wie Laufbereitschaft und Einsatzfreude, sondern an der notwendigen Einstellung zum Beruf, an Mentalität und Leidenschaft. In der Halbzeit wurde der Saulus zum Paulus, die Elf kam wie verwandelt aus der Kabine. Sie zeigte nun all das, was zuvor schmerzlichst vermisst wurde. Es war eine helle Freude, sie so spielen und auftrumpfen zu sehen.