Ausschreitungen in Fußball-Oberliga : Baumberger Holligans greifen Uerdinger Fans an

Baumberger Holligans greifen Uerdinger Fans an

Ausschreitungen in Fußball-Oberliga

Baumberg Beim Spiel in der Fußball-Oberliga zwischen Sportfreunde Baumberg und dem KFC Uerdingen kommt es zu Ausschreitungen. Die Polizei greift beherzt ein. Ein Krankenwagen eilt mit Blaulicht herbei.

(ths) Zwei Minuten waren noch zu spielen, die Partie war entschieden. Nach einem 0:1-Pausenrückstand lag der KFC Uerdingen mit 3:1 in Führung, als plötzlich ein halbes Dutzend Baumberger Hooligans die KFC-Fans hinter dem Tor angreift. Dank dem schnellen und beherzten Eingreifen der Polizei , die durchaus Mühe hat, und der relativ besonnenen Reaktion der Uerdinger, kann zunächst eine größere Auseinandersetzung vermieden werden.

Nach dem Abpfiff kommt es in der anderen Kurve zu weiteren Handgreiflichkeiten der Baumberger, die sich nun auch gegen die Polizei richten. Die Beamten bekommen die Situation aber nach einigen Minuten und heftigen Attacken in den Griff. Es gibt mindestens einen Verletzten, denn der Rettungswagen muss angefordert werden.

Ärgerlich war am Ende auch das Verhalten der beiden Stadionsprecher. Hatte der eine beim Uerdinger Führungstreffer mehrmals gegen die Bande getreten, hinter der rund drei Dutzend der etwa 300 KFC-Fans standen, und laut geschimpft, so erdreistete sich der andere nach dem Schlusspfiff die Uerdinger in seiner Ansprache weiter zu provozieren, woraufhin ihn die Polizei laut ermahnte und maßregelte.