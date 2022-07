1.000 Zuschauer bei Saisoneröffnung : KFC Uerdingen stimmt seine Fans hoffnungsfroh

1.000 Zuschauer säumten den Spielfeldrand im Sportpark Oppum bei der Saisoneröffnung des KFCUerdingen. Foto: BRAUER-Fotoagentur/Stefan Brauer

Krefeld 1.000 Zuschauern feiern bei der Saisoneröffnung des KFC Uerdingen zwei Siege gegen die Landesligisten Blau-Weiß Mintard und 1. FC Mönchengladbach. Dabei erzielt der Oberligist acht Treffer und bleibt ohne Gegentor.

Der KFC Uerdingen ist schon ein besonderer Verein. Er ist zuletzt zweimal abgestiegen, wurde von der Dritten Liga bis in die Oberliga durchgereicht und hat ein Insolvenzverfahren hinter sich. Grund genug, dem Klub die kalte Schulter zu zeigen. Doch bei den Blau-Roten ist alles anders. Da kommen 1.000 Fans zur Saisoneröffnung, keineswegs missmutig, sondern erwartungsfroh, beinahe glücklich. Unter ihnen befindet sich auch Jörg Wieczorek, Geschäftsführer von Hermes Arzneimittel, dessen Unternehmen als Hauptsponsor die Trikots ziert. Der studierte Manager steht aber nicht etwa abseits mit dem Vorsitzenden Damien Raths, sondern mitten im Fußballvolk – nicht abgehoben, sondern geerdet, an der Basis. Der KFC ist wieder ein Verein zum Anfassen. So unterscheidet er sich von vielen höherklassigen Fußballvereinen, das ist ein Trumpf, mit dem er wuchern kann. Entsprechend hat die Saisoneröffnung Volksfestcharakter.

Aber es wird auch Fußball gespielt, dabei gibt es nicht nur ein Spiel, sondern ein kleines Turnier. Das hat den Vorteil, dass alle Spieler ausreichend Einsatzzeiten erhalten und die Fans alle Akteure zu sehen bekommen. Und die Anhänger machten sogleich einen Unterschied aus. Lief der Ball beim 2:0 gegen den Landesligisten Blau-Weiß Mintard noch etwas holprig durch die eigenen Reihen, so war das beim 6:0 gegen den Landesligisten 1. FC Mönchengladbach schon ganz anders. Im ersten Spiel trafen Yechan Baek und kurz vor Schluss Charles Atsina per Elfmeter, nach einem Foul an Younes Mouadden. In der zweiten Begegnung ragte Torjäger Shun Terada mit drei Treffern heraus, zudem trafen Alexander Lipinski und Sander Rau, hinzu kam ein Eigentor.

Younes Mouadden war nur durch ein Foul zu stoppen, das zum entscheidenden Elfmeter führte. Foto: BRAUER-Fotoagentur/Stefan Brauer

Kein Wunder, dass viele Zuschauer von einer A- und einer B-Elf sprachen. Doch so weit wollte Trainer Alexander Voigt nicht gehen. „Natürlich zeichnet sich eine Tendenz ab“, räumt er ein. „Aber ich habe beiden Gruppen vor den Spielen gesagt, dass nichts in Stein gemeißelt ist. Sollte sich ein Spieler verletzen oder Corona zuschlagen, so möchte ich, dass jeder bereit ist.“