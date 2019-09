KFC Uerdingen : Der Trainerwechsel ist angemessen

Krefeld Beim KFC Uerdingen fliegen die Trainer besonders schnell. Wenn es nicht läuft, schmeißt Präsident Ponomarev sie einfach raus. Aber stimmt das?

So richtig der Fakt ist, so sehr bedarf es der Einordnung. Die Trennung von Krämer war tatsächlich irritierend, weil die Mannschaft von den Punkten her im Soll lag, aber nicht schön spielte.