Samstag bei Dynamo Dresden : Fridolin Wagner kehrt beim KFC in die Startelf zurück

Krefeld Der kampfstarke Mittelfeldspieler ist nach einer Muskelverhärtung wieder fit. Ohne ihn holte der KFC in der englischen Woche nur einen Punkt. Trotzdem sind die Uerdinger bei Dynamo Dresden krasser Außenseiter.

Vier Spieler des KFC Uerdingen befinden sich bereits in der Winterpause, die es in dieser Corona-Saison überhaupt nicht gibt. Das Quartett ist im Zwangsurlaub, aber nicht etwa Corona wegen. Vielmehr sind sie allem vom Verletzungspech gebeutelt: Jan Kirchhoff , der wegen eines erneuten Muskelbündelrisses fehlt, Gustav Marcussen, der gegen Verl einen offenen Zehenbruch erlitt, sowie Osayamen Osawe und Omar Haktab Traore, die jeweils einen Riss des Syndesmosebandes erlitten. Christian Dorda, der einen Muskelfaserriss kuriert, soll hingegen schon in einer Woche wieder einsatzbereit sein.

Eine Veränderung dürfte dem Coach, völlig unabhängig von der taktischen Ausrichtung, leicht fallen. Wagner sollte auf jeden Fall wieder in der Startformation stehen, denn ohne den kampfstarken Blondschopf holte der KFC aus der zurückliegenden englischen Woche nur einen Punkt. Wer das jetzt für einen Zufall hält, dem sei die Statistik der Saison empfohlen: In sieben Begegnungen, in denen der gebürtige Leipziger auf dem Feld stand, gab es nur zwei Niederlagen (1:2 in Ingolstadt, 0:1 in Lübeck); in den sechs Partien, in denen er fehlte, nur einen Sieg (2:1 in Zwickau).