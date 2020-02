Beim 1:0 in Ingolstadt : Evina krönt die starke Leistung des KFC

Ingolstadt Der 19 Jahre alte Deutsch-Kameruner erzielt in der 88. Minute das goldene Tor für die Uerdinger beim Tabellenzweiten FC Ingolstadt. Durch den Sieg stellen die Blau-Roten den Kontakt zur Spitze wieder her.

Aber diesmal war etwas anders, als in den zurückliegenden 195 Tagen. Denn als in der 88. Minute Ali Ibrahimaj flankte, nahm Evina den Ball mit einem Seitfallzieher volley und traf zum Tor des Tages ins Netz. Er schrie seine Freude heraus und rannte sofort zur Trainerbank, um mit Reisinger, Trainer Daniel Steuernagel und den Mitspielern zu feiern.

Evina, der nach der Winterpause einige Kilos abgespeckt hat, ist gelungen, was Osayamen Osawe noch fehlt: ein Torerfolg. Der 26 Jahre alte Nigerianer zeigte eine gute Leistung und hätte bereits in der ersten Viertelstunde zu einer möglichen 3:0-Führung des KFC entscheidend beitragen können. Aber er wird von Woche zu Woche stärker, so dass er einem Torerfolg immer näher kommt – eigentlich kann es sich nur noch um Tage handeln. „Wenn er die Chancen nutzt, spielt er nicht bei uns, sondern in der Bundesliga“, meinte Trainer Daniel Steuernagel. „Sein Tempo ist nicht zu verteidigen und er erarbeitet viele Chancen.“