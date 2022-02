Kevin Weggen verpflichtet : KFC Uerdingen weiterhin auf großer Einkaufstour

Krefeld Die Uerdinger hatten in dieser Saison 34 Spieler unter Vertrag, sieben wurden inzwischen wieder weggeschickt. Und auch für die kommende Spielzeit wurden in Pascale Talarski und Kevin Weggen schon zwei Akteure verpflichtet.

Tatsächlich wirken die Verpflichtungen insgesamt ziemlich planlos – nicht nur jene, die schnell Anfang August getätigt wurden. Nachdem in Biolectra ein Trikotsponsor gefunden wurde, der den Verein mit einem erheblichen Betrag unterstützt, wurde die Anzahl der Verpflichtungen zwar erhöht, doch die Qualität blieb weit, weit hinter den Versprechungen zurück. Die Uerdinger, die um den Klassenerhalt kämpfen wollten, waren bereits im Dezember so gut wie abgestiegen.

Die Konzeptlosigkeit ist sowohl numerisch als auch inhaltlich gegeben. 34 Spieler hat der KFC in dieser Saison unter Vertrag genommen. Im Winter wurden dann sieben wieder weggeschickt, zumal auch Trainer Alexander Voigt darauf hinwies, dass mit einer solch großen Gruppe kein intensiver Trainingsbetrieb möglich ist. War vor der Saison von Patrick Schneider und dem damaligen Trainer und jetzigen Technischen Leiter Dmitri Voronov angekündigt worden, sie wollten auf die eigenen Nachwuchsspieler bauen und sie integrieren, so ist davon nichts übrig geblieben: Kein einziger Spieler der U19 steht auf dem Feld. Vielleicht waren sie wirklich zu schwach für die Regionalliga. So war dies eine der vielen Fehleinschätzungen von dem Duo, das dem unerfahrenen Vorstand weis machte, sie könnten eine Mannschaft aufbauen und führen, die in der Regionalliga besteht.