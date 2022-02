Wegen Wechsel zum KFC : Neu-Uerdinger Kevin Weggen von Ex-Klub gefeuert

Beeck Der FC Wegberg-Beeck ist verschnupft und reagiert konsequent. Vor dem Kellerduell beim KFC Uerdingen wird Kevin Weggen freigestellt. Er spielt in der kommenden Saison für die Blau-Roten.

„Die Mannschaft hat am vergangenen Freitag aus den Medien von Kevins Wechsel erfahren. Er hatte sich mit dem Trikot des KFC ablichten lassen. So etwas gehört sich nicht. Unsere volle Konzentration liegt auf dem Klassenerhalt in der Regionalliga. Nebenschauplätze und entsprechende Unruhe sind da nicht fördernd“, erläutert Henßen – und schiebt nach: „Der geschäftsführende Vorstand und die sportliche Leitung sind einstimmig zu dieser Entscheidung gekommen. Gerade im Hinblick auf unser wichtiges Auswärtsspiel am Samstag gegen Uerdingen sollen Mannschaft und Trainer die Köpfe frei haben.“ Weggen habe auf diese Nachricht gefasst reagiert, so Henßen weiter. „Er blieb ruhig und besonnen. Sein Verhalten ist für uns aber einfach nicht akzeptabel.“