Nach 0:6-Pleite bei Rot-Weiß Oberhausen : Fans sind der Mutmacher des KFC Uerdingen

Oberhausen Die fast 700 Uerdinger Anhänger honorieren noch eine Viertelstunde nach dem Abpfiff den sichtbaren Willen der jungen und deutlich unterlegenen Mannschaft bei der 0:6-Niederlage bei Rot-Weiß Oberhausen.

Der KFC Uerdingen ist zum Saisonstart ordentlich abgewatscht worden. So bitter die 0:6-Niederlage bei Rot-Weiß Oberhausen war, das Resultat war bereits wenige Minuten nach dem Schlusspfiff nur noch eine Nebensächlichkeit. Im Zentrum standen andere Themen.

Geht das Ergebnis in Ordnung? Ja, absolut. Es war allerdings unglücklich, wie die Uerdinger auf die Verliererstraße geraten sind. Zunächst versäumten sie es in Führung zu gehen, als Abdul Fesenmeyer allein auf das Tor der Rot-Weißen lief. Doch der 19 Jahre alte Mittelstürmer, der von Schalke 04 II kam, zögerte einen Moment und verpasste den Moment des Abschlusses. Er legte den Ball noch quer auf Justin Neiß, dessen Schuss pariert wurde. Doch nach der Pause konnten sich die Gäste bei RWO bedanken, dass es nur ein halbes Dutzend Gegentore gab. Die Gastgeber schalteten einen Gang zurück und gingen mit den sich bietenden Chancen fahrlässig um.

Wie fielen die Tore? Durch einen Distanzschuss gerieten die Gäste in Rückstand, ein abgefälschter Freistoß führte zum 0:2, nach einem individuellen Fehler fiel der dritte Gegentreffer. So war die Partie bereits nach 23 Minuten entschieden. Der Rest war nur noch Schadensbegrenzug auf der einen und Schaulaufen auf der anderen Seite.

Was waren die Gründe für die Niederlage? Es waren nicht nur die fehlende Erfahrung und Körperlichkeit des Talentschuppens, der ein Durchschnittsalter von 22,07 Jahren aufwies, sondern auch mangelhafte Qualität, die den Klassenunterschied ausmachten. Allerdings muss berücksichtigt werden, dass der Kader erst in der vergangenen Woche ergänzt wurde und nur zwei Mal miteinander trainiert hat. Da durfte nicht viel mehr erwartet werden.

Wie reagierten die Fans? Die fast 700 Uerdinger Anhänger unter den 2.934 Zuschauern standen von der ersten bis zur letzten Sekunde wie ein Mann hinter ihrer Mannschaft. Was sich dann nach dem Schlusspfiff abspielte, war außergewöhnlich. Minutenlang wurde die deutlich unterlegene Mannschaft von ihren Fans gefeiert. Einer der Ultras hielt per Megaphon eine Ansprache, die sich mit Sprechchören und Gesängen abwechselte. „Wir haben euch 90 Minuten angefeuert“, sagte er. „Kopf hoch und weitermachen. Alles wird gut.“

Was sagte Uerdingens Trainer Dmitry Voronov? „Der Oberhausener Sieg ist verdient. Ich habe vorher gesagt: Wir gehen mit breiter Brust ins Spiel, jetzt gehen wir mit breiter Brust auch raus. Wir wussten, was passieren kann. Wir wissen, worauf wir uns eingelassen haben und blicken nach vorn. Ich bin stolz auf die Jungs, sie haben gekämpft, mehr ging heute nicht.“

KFC Uerdingen lässt sich nicht in die Karten gucken

Was sagte Oberhausens Trainer Mike Terranova? „Ich bin sehr, sehr froh, dass wir das Spiel gewonnen haben, denn es war im Vorfeld nicht einfach, die Mannschaft auf die Aufgabe vorzubereiten. Die frühe Führung war sehr wichtig. Natürlich ärgert es mich, dass wir nicht zwei Tore mehr gemacht haben. In vier, fünf Wochen werden wir wahrscheinlich einen anderen KFC in der Liga sehen.“