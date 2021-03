Für Wasser und Massageöl : Fans des KFC Uerdingen sammeln 7.500 Euro

In den nächsten Tagen dürfte es auch wieder Wasser für die Spieler geben. Adriano Grimaldi schmeckt’s. Foto: BRAUER-Fotoagentur/Stefan Brauer

Krefeld Die Anhänger des KFC Uerdingen haben in wenigen Stunden 7.500 Euro für Wasser und Massageöl gesammelt. Sie freut es, dass der Spielbetrieb vorerst gesichert und der Lizenzierungsantrag für die kommende Saison gestellt ist.

Ahnungslos, aber gespannt waren die Spieler des KFC Uerdingen am Montagnachmittag zum Treffen mit dem Insolvenzverwalter Claus-Peter Kruth in die Geschäftsstelle gekommen. In ihrer Phantasie hatten sie sich die verschiedensten Szenarien ausgemalt – von es war am Sonntag das letzte Spiel, bis hin zu der freudigen Nachricht, es sei alles okay. Was der Insolvenzverwalter im Beisein von Geschäftsführer Niko Weinhart dann mitteilte, war zweierlei: Erstens: Der Spielbetrieb ist vorerst gesichert. Zweitens: Der KFC hat fristgerecht die Unterlagen zur Lizenzierung für die kommende Saison eingereicht. Beide Nachrichten sind keine Überraschung, nachdem diese Redaktion in der vergangenen Woche berichtet hatte, dass die Uerdinger den Lizenzantrag stellen werden.

Lesen Sie auch Lizenz für die nächste Saison beantragt : Spielbetrieb des KFC Uerdingen vorerst gesichert

All jene, die das Geschehen bei den Blau-Roten mit Argusaugen verfolgen und wenig wohlwollend betrachten, stoßen sich an dem Wort vorerst. Das ist insofern verständlich, da sich jeder nach Sicherheit sehnt und Unsicherheit verunsichert. „Wir fahren auf Sicht“, nennt Trainer Stefan Krämer diesen Umstand, der unangenehm sein mag. „Aber ich habe das Gefühl, dass der Insolvenzverwalter alles tut, um den Klub im Profifußball zu halten.“ Das hatte der Coach zuletzt einigen anderen nicht attestiert.

Aber warum ist der Spielbetrieb nicht bis zum Saisonende, sondern nur vorerst gesichert? Eine mögliche Erklärung liegt in der unterschiedlichen Rechtsauslegung des Vertrags zwischen dem alten Klubeigner Mikhail Ponomarev, der seine Anteile an Roman Gevorkyan abgetreten hat. Beide haben erklärt, alles dafür tun zu wollen, dass der KFC den Spielbetrieb aufrecht erhalten und auch in der kommenden Saison in der 3. Liga spielen kann. Das ist zunächst einmal eine gute Basis. Möglicherweise gibt es aber Meinungsverschiedenheiten darüber, wer noch welche Zeche zahlen muss. Das ist nicht schön, aber bei einem Wechsel der Gesellschafter im wirtschaftlichen Bereich alles andere als unüblich. Hätten sie auf das Wörtchen vorerst verzichtet, so hätten sie ihre streitbaren Positionen geschwächt. Und auch dem Insolvenzverwalter mag dieses Wörtchen durchaus recht sein, denn es hält den Druck aufrecht, sich möglichst bald zu einigen und den Prozess nicht unnötig in die Länge zu ziehen.