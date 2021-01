Wegen ausstehender Mietzahlungen : Düsseldorf sperrt KFC aus der Arena aus

Krefeld Für den KFC Uerdingen kommt es knüppeldick. Erst wurde ein Antrag auf ein Eigenverwaltungsverfahren gestellt, dann gab es im Team zwei positive Corona-Tests. Jetzt darf der Verein wegen ausstehender Mietzahlungen nicht in Düsseldorf spielen.

Das Drittligaspiel zwischen dem KFC Uerdingen und dem FC Ingolstadt findet nicht wie geplant am Sonntag um 15 Uhr statt. Der Grund sind laut D. Live, der Betreibergesellschaft der Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf , ausstehende Mietzahlungen. Aus diesem Grund könne die Arena als Spielstätte nicht zur Verfügung gestellt werden, heißt es in einem Schreiben, über das der Kicker zuerst berichtete.

Der KFC Uerdingen zeigte sich gleichermaßen verwundert wie pikiert. Bislang lägen nicht die Ergebnisse des am Freitag vorgenommenen Corona-Tests vor. „Insoweit gilt derzeit die Vorgabe der Quarantäneverordnung NRW in der aktuellen Fassung“, heißt es in einem Schreiben des Gesundheitsamtes. Ich gehe davon aus, dass der Spieltag am Sonntag nicht stattfindet.“