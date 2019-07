Erste Niederlage des KFC : Uerdingen unterliegt Bielefeld 0:2

Kufstein Im fünften Vorbereitungsspiel kassierte der KFC Uerdingen die erste Niederlage. Die Mannschaft von Trainer Heiko Vogel unterlag Arminia Bielefeld nach Treffern von Staude und Clauss mit 0:2.

29 Stunden nach dem 1:1 gegen Champions-League-Teilnehmer Schachtar Donezk hatte Uerdingens Trainer Heiko Vogel zehn andere Spieler in der Anfangsformation aufgeboten. Lediglich Torhüter Lukas Königshofer, der gegen die Ukrainer zur Pause vom Feld gegangen war, sielte erneut von Beginn an. Der Schweizer Roberto Rodriguez trug die Kapitänsbinde.

Die Uerdinger waren zunächst spielbestimmend und hatten auch die erste Möglichkeit. Einen Schuss von Rodriguez ließ Bielefeld Torhüter Ortega abklatschen und der Nachschuss von Osayamen Osawe ging am Pfosten vorbei. Ein Kopfball des völlig frei stehenden Torjägers Fabian Klos, der knapp über die Latte ging, war ein Warnsignal. Die zweite Chance nutzten die Arminen. Der KFC ließ sich nach einem Ballverlust von Andreas Maxsö klassisch auskontern und Keanu Staude sich die Chance nicht entgehen. Die Uerdinger blieben optisch überlegen, machten das Spiel, kamen allerdings nicht zu weiteren Möglichkeiten. In der 35. Minute wurde Klos vom neuen Nachwuchsspieler Hakim Guenouche attackiert, der Torjäger fiel offensichtlich und der Pfiff des Unparteiischen blieb aus. So ging es mit dem 0:1-Rückstand in die Pause.