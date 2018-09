Drittligist KFC Uerdingen holt beim Bundesligisten Fortuna Düsseldorf ein 1:1

Düsseldorf In einem geheimen Testspiel trennen sich Bundeslgist Fortuna Düsseldorf und der Drittligist KFC Uerdingen 1:1. Christopher Schorch bringt den Außenseiter in Führung, Robin Bormuth gleicht aus.

In dem Testspiel standen sich zwei völlig andere Manschaften gegenüber als zuletzt in Süchtel und in Leipzig. KFC-Trainer Stefan Krämer hatte in Alexander Bittroff nur einen Akteur aufgeboten, der der Elf angehöfte, die sich am Mittwoch im Pokalspiel beim Landesligisten ASV Süchteln (2:1 nach Verlänerung) so schwer getan hatte. Die Uerdinger spielten somit gegen den Bundesligisten mit ihrer ersten Garnitur.