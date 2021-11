KFC Uerdingen : Drei Spieler melden sich krank, einer meldet sich ab

Krefeld Beim KFC Uerdingen ist einiges in Bewegung. Drei Spieler fehlen krankheitsbedingt beim Training, Torhüter Jonas Brendieck nimmt gar nicht mehr daran teil. Aber wenn es schon sportlich nicht läuft, dann wenigstens wirtschaftlich: Der KFC hat einen neuen Sponsor.

Die zwei freien Tage haben nicht ausgereicht, um die Stimmung beim KFC Uerdingen zu verbessern. Nach der 1:4-Niederlage beim Abstiegskandidaten FC Schalke 04 II ist sie im Keller. Das wiederum ist weniger schlimm, sogar eher angemessen. „Es nützt nix“, sagt Trainer Alexander Voigt. „Wir haben genug geredet, die Mannschaft muss es auf dem Platz zeigen.“ Um ihr dabei zu helfen, hat er die Arbeit intensiviert. Am Montag absolvierte die Mannschaft zwei Einheiten, am Dienstag bittet der Coach einmal, am Mittwoch wieder zweimal zu Übungsstunden.