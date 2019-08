Vor dem Pokalspiel gegen BVB : KFC will Dortmunds Stolperstein sein

Krefeld Die Chance auf einen Sieg des Fußball-Drittligisten KFC Uerdingen im Pokalspiel gegen Borussia Dortmund ist gering. Abschenken werden die Krefelder allerdings nicht, sie wollen kämpfen und die große Bühne nutzen.

Am Freitag wird noch um elf Uhr trainiert. Dann geht es mit dem Bus in ein Tageshotel. Essen, Mittagsruhe, Mannschaftsbesprechung, Abfahrt zum Stadion. Der ganz normale Ablauf vor einem allerdings unnormalen Spiel. Denn am Abend ist alles anders, wenn der KFC Uerdingen in der ersten Runde des DFB-Pokals auf Borussia Dortmund trifft. Der Gegner ist um mindestens zwei Klassen besser, das Spiel wird live im Free-TV gezeigt (20.45 Uhr/Sport1) und die Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf wird mit über 30.000 Zuschauern gut gefüllt sein. „Die Vorfreude ist riesengroß“, sagt KFC-Trainer Heiko Vogel. „Wir genießen das Privileg, dass Borussia Dortmund zu uns kommt.“ (Hier finden Sie alle Infos zum Spielplan und zur TV-Übertragung des DFB-Pokals 2019/20.)