Weite Anreise zum Spiel : Rolf Jacob kommt extra zum Pokalspiel des KFC aus Ungarn

Uerdingens Roberto Rodriguez jubelt über sein Tor im Ligaspiel gegen Unterhaching. Foto: Stefan Brauer

Krefeld Das Pokalspiel zwischen dem KFC Uerdingen und Borussia Dortmund elektrisiert die Fans. Obwohl es live im Free-TV bei Sport1 zu sehen ist, nehmen einige eine weite Anreise in Kauf, um live dabei zu sein.

Inzwischen beflügelt der Fußball auch die Reisetouristik. Viele Fans begleiten ihre Mannschaften zu Auswärtsspielen quer durch Deutschland und Europa. Einige Fans nehmen auch zum Pokalspiel zwischen dem KFC Uerdingen und Borussia Dortmund einen weiten Weg auf sich - nicht nur die vom KFC-Fan-Club Odenwald.

Rolf Jacob reist aus Ungarn an. Er schlägt quasi zwei Fliegen mit einer Klappe: Der Krefelder ist nämlich BVB-Fan. Für ihn Grund genug, das Spiel zwischen seinem Heimatverein und seinem Lieblingsklub nicht nur vor dem Fernseher zu verfolgen, sondern seinen Urlaub mit der Familie zu unterbrechen. Er setzte sich am Freitagmorgen in Budapest ins Flugzeug nach Düsseldorf.

Timo Hermanns kommt aus Wilhelmshaven und nahm sich für die Fahrt genügend Zeit. Er setzte sich mit einem KFC-Schal am frühen Morgen an der Nordseeküste in einen Flixbus. Seine Blau-Roten sind ihm die lange Fahrt wert.

Nils Gehlings und Thomas Croonenbroeck machen derzeit Urlaub in Holland. „Kleine Urlaubsunterbrechung für den KFC“, sagten sie und reisen von Westkapelle an der Nordsee an.