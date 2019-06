Hammerlos für den KFC Uerdingen : Kevin Großkreutz trifft im DFB-Pokal auf seine alte Liebe

Kevin Großkreutz in Jubelpose. Foto: Stefan Brauer

Krefeld Losfee Nia Künzer hat dem KFC Uerdingen ein echtes Hammerspiel in der ersten Runde des DFB-Pokals beschert. Vor allem Kevin Großkreutz dürfte sich freuen.

Der KFC Uerdingen hat in der ersten Runde des DFB-Pokals das wohl zweitgrößte Los hinter Bayern München gezogen: Der Drittligist trifft auf den deutschen Vizemeister Borussia Dortmund. Das hat Glücksfee Nia Künzer in der Sportschau gezogen.

Ein Beitrag geteilt von Kevin (@fischkreutz) am Jun 15, 2019 um 9:49 PDT

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Die Partie wird zwischen dem 9. und 12. August ausgetragen; die Uerdinger dürften, wie auch in der Liga, die Partie in Düsseldorf austragen. Der genaue Termin steht noch nicht fest. Die zeitgenauen Ansetzungen der 1. Hauptrunde werden frühestens zehn bis zwölf Tage nach der Auslosung bekannt gegeben.

Für einen KFC-Spieler dürfte das Spiel gegen die Auswahl von Trainer Lucien Favre mit Marco Reus &Co. noch einen doppelten Reiz haben: Kevin Großkreutz. Der 30-Jährige ist in Dortmund geboren, spielte von 2009 bis 2015 beim BVB und wurde in dieser Zeit zweimal Deutscher Meister.