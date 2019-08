2:0-Sieg im DFB-Pokal : BVB nimmt Hürde Uerdingen locker

Düsseldorf 49 Minuten lang hält der KFC Uerdingen im DFB-Pokal ein torloses Remis, dann stellt Borussia Dortmund die Weichen auf einen 2:0-Sieg. Marco Reus und Paco Alcacer treffen für den BVB.

Kevin Großkreutz verliert nicht gerne. Schließlich ist er Fußballprofi, da geht es immer ums Gewinnen. Vor dem Pokalspiel gegen seine große Liebe Borussia Dortmund verzichtete der Verteidiger des KFC Uerdingen jedoch darauf, den Sieg als Ziel auszugeben. „Ich freue mich auf die Duelle und will die Borussia ein bisschen ärgern“, hatte er gesagt. Das gelang dem Drittligisten zumindest bis zur 49. Minute. Dann brachte Marco Reus den haushohen Favoriten auf die Siegerstraße. In der 70. Minute sorgte Paco Alcacer mit einem direkt verwandelten Freistoß für die Entscheidung. Der KFC unterlag vor 32.110 Zuschauern gegen den Supercupgewinner und Meisterschaftskandidaten nach aufopferungsvollem Kampf mit 0:2 (0:0). Dortmund gewann hochverdient das Spiel, Uerdingen viele Sympathien.

Zuschauer: 32.110 in Düsseldorf. – Schiedsrichter: Sascha Stegemann (Niederkassel).

Nicht wirklich glücklich darüber war aber Mikhail Ponomarev, Investor und Präsident des KFC. Er hatte schon vor dem Spiel all jenen vehement widersprochen, die den BVB als Glückslos für die Uerdinger bezeichnet hatten. 35.000 Zuschauer, eine Live-Übertragung im Free-TV – was will er mehr? „Mir wäre es lieber gewesen, wir hätten ein anderes Los gezogen und die zweite Runde erreicht“, sagte er.