2:1-Erfolg in Mühlheim Der KFC Uerdingen setzt seine Siegesserie fort

Zum Thema ausstehende Zahlungen des Hauptsponsors „dasbob“ sagte der 1. Vorsitzende Marc Schürmann am Rande des Spiels: „Ausweislich seiner eigenen Pressemitteilung konnte KGV-Hauptsponsor „dasbob“ in dem in Hamburg ansässigen Gesundheitsunternehmen, der Novavis Medical AG, einen stillen Gesellschafter finden, der weiteres Kapital in Höhe von 10 Millionen Euro zur Verfügung stellt. In dem Zuge ist uns als KFC zugesagt worden, dass die vertraglich vereinbarten Sponsorengelder für die Monate August bis November in der kommenden Woche gezahlt werden und auch die zukünftig fälligen Beträge fristgerecht fließen. Grundsätzlich aber ist eine so starke Abhängigkeit von einem einzigen Großsponsor immer problematisch, sodass auch an einem Plan B gearbeitet wird.“