Ein Torjäger, ein Fehler : Der KFC Uerdingen ist in der Spitze dünn besetzt

Meinung Lübeck Die kleine Erfolgsserie nach zwei Siegen in Duisburg und gegen Saarbrücken ist in Lübeck gerissen. Die 0:1-Niederlage beim ehemaligen Schlusslicht ist ärgerlich und lässt beim KFC Uerdingen erneut Unruhe einkehren.

So ärgerlich die Niederlage auch ist, sie hat nur noch einmal verdeutlicht: Der große Umbruch samt drastischer Verjüngungskur verläuft nicht reibungslos. Da ruckelt es, da gibt es Rückschläge – zumindest, was das Resultat betrifft. Und es ist auch keine Neuigkeit, dass der KFC in der Offensive personell auf Kante genäht ist. Muhammed Kiprit ist der derzeit einzige echte Stürmer, er spielte bis zum Sommer in der Regionalliga. Er kann Uerdingen nicht in die zweite Liga schießen.