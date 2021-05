Dank der Konkurrenz : Der KFC Uerdingen ist ein glücklicher Verlierer

Krefeld Die Uerdinger Chancen auf den Klassenerhalt sinken nach der 1:4-Niederlage in Kaiserslautern in Richtung Nullpunkt, doch bereits tags darauf kehrt die Hoffnung dank der Resultate der Konkurrenz zurück.

Nachdem Schiedsrichter Mitja Stegemann die Partie zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem KFC Uerdingen um 15.52 Uhr abgepfiffen hatte, sank Dave Gnaase auf dem Rasen des Fritz-Walter-Stadions nieder. Haktab Omar Traoré satzte sich auf den Trainerstuhl und blickte nachdenklich in den Himmel. Edvinas Girdvainis, der nur eine Viertelstunde gespielt hatte, absolvierte mit Athletiktrainer Ruben Solis noch ein individuelles Training. Die Roten Teufel hingegen waren im siebten Himmel. Sie feierten erst im Mannschaftskreis und gingen dann zum Stadiontor, wo sich mehrere hundert Fans versammelt hatten und ihr Team feierten. Die Anhänger verabschiedeten ihre Lieblinge so, wie sie sie empfangen hatten, als der Mannschaftsbus vor dem Spiel an der Arena vorfuhr: mit einem pyrotechnischen Feuerwerk.