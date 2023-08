Comeback des Niederländers Der KFC holt Pepijn Schlösser zurück

Was sich bereits am Dienstag andeutete, ist perfekt. Der KFC verpflichtete am Mittwoch auch Abwehrtalent James Shepard. Der 19-Jährige kam Anfang dieses Jahres aus seiner Heimat USA nach Deutschland und spielte für die U19 des FC Astoria Walldorf in der U19-Bundesliga, wo er in neun Spielen zum Einsatz kam. Er studiert in Düsseldorf und überzeugte im mehrtägigen Probetraining.