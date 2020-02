Schlechte Infrastruktur : KFC-Sieg setzt die Stadt Krefeld unter Druck

Meinung Krefeld Der Sieg gegen Ingolstadt bringt auf dem Papier nur drei Punkte. Doch die Begegnung ist sportlich wegweisend für den KFC Uerdingen.

Jeder Sieg bringt drei Punkte, jeder Sieg ist wichtig. Und doch gibt es Spiele, in denen geht es um mehr als drei Punkte, in denen scheinen die drei Punkte wertvoller zu sein. Ein solches Spiel hat der KFC Uerdingen in Ingolstadt gewonnen.

Die Begegnung war sportlich wegweisend. Im Falle einer Niederlage wäre der aufstrebende Klub in dieser Saison im Mittelfeld der Tabelle stecken geblieben, ohne die Chance, noch einmal an die vorderen Plätze heran zu kommen. Der Rückstand auf den Tabellenzweiten wäre auf elf Punkte angewachsen, so aber ist er auf fünf Zähler geschmolzen. Die Uerdinger Aufholjagd, die nach dem Trainerwechsel Ende September begonnen hat, kann also weiter gehen. Der Rückstand von fünf Punkten ist angesichts von 14 noch ausstehenden Spieltagen in der verrückten Dritten Liga, in der wirklich jeder jeden besiegen kann, geradezu marginal.