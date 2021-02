Vor dem Spiel in Wiesbaden : Gute Nachrichten vom KFC Uerdingen

Die Bilanz von Uerdingens Torhüter Hidde Jurjus ist ziemlich beeindruckend. Foto: BRAUER-Fotoagentur/Stefan Brauer

Krefeld Die gab es in den zurückliegenden Wochen zwar im sportlichen Bereich, sonst jedoch eher selten. Am Wochenende sendete der Fußball-Drittligist einige Lebenszeichen, obwohl die Mannschaft erst am Montag in Wiesbaden spielt.

Was für eine Achterbahnfahrt! Vor einer Woche mussten die Fußballer noch vor Eis und Schnee kapitulieren. Ein Training, geschweige denn ein Spiel unter freiem Himmel war schier unmöglich. Und am Sonntag dann das: blauer Himmel, frühlingshafte 18 Grad, die Spieler in kurzen Hosen auf dem Trainingsplatz am Löschenhofweg, der allerdings aussieht, als hätte dort ein Maulwurf sein Unwesen getrieben. Die gute Nachricht als die Mannschaft nach 75 Minuten in die Kabine geht: Es hat sich niemand auf dem holprigen Geläuf verletzt. Das ist aber nicht die einzige gute Nachricht vor dem Meisterschaftsspiel am Montag (19 Uhr) beim SV Wehen Wiesbaden.

Bereits am Samstagmorgen hatte Insolvenzverwalter Claus-Peter Kruth für gute Laune bei den Spielern gesorgt. „Heute kann ich mitteilen, dass der Spielbetrieb bis Ende nächster Woche gesichert ist“, teilte er mit. Das heißt, bis zum 28. Februar. Somit findet nicht nur die Begegnung des KFC in Wiesbaden, sondern auch am kommenden Sonntag das Heimspiel gegen den MSV Duisburg in Lotte statt. Das heißt: es ist Geld geflossen. Die Frage ist, ob der scheidende Mikhail Ponomarev oder der neue Gesellschafter Roman Gevorkyan den Geldbeutel geöffnet hat? Beides erscheint möglich.

Die nächste erfreuliche Nachricht machte dann am Sonntag beim Training die Runde: Ein Gesandter von Gevorkyan soll am Samstag in Düsseldorf eingetroffen sein. Ob es sich dabei nur um ein Gerücht oder um eine Tatsache handelt, ließ sich (noch) nicht verifizieren.

Dafür ist eine weitere Nachricht gesichert: Der KFC Uerdingen hat gegen den Abzug der drei Punkte beim Deutschen Fußball-Bund fristgerecht Protest eingelegt. Grundlage des Beschlusses ist § 6 Nr. 6. b der DFB-Spielordnung, wonach in der Saison 2020/21 festgehalten ist: Beantragt ein Klub der 3. Liga die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens, werden der Mannschaft drei Punkte aberkannt. Dies ist eine Sonderregelung nur für diese Spielzeit wegen Corona, denn vor der Pandemie waren es neun Zähler.

Der Uerdinger Protest, der von Geschäftsführer Niko Weinhart gegenüber dieser Redaktion bestätigt wurde, überrascht, denn die Rechtslage ist eindeutig. Allerdings hatte Ponomarev stets beteuert, er werde alles tun, um die Zugehörigkeit zur 3. Liga zu sichern. Und so ist der Protest trotz der Aussichtslosigkeit ein Zeichen an die Mannschaft, die Liga und den DFB: Wir kämpfen um den Klassenerhalt!

Wenngleich der Spielbetrieb vorerst nur bis zum Monatsende gesichert ist, so bestätigt der Insolvenzverwalter Claus-Peter Kruth: „Bemühungen und Gespräche für die Zeit danach laufen weiterhin.“ Und sollte ein Mitarbeiter von Gevorkyan nun vor Ort sein, so wäre das ein weiterer kleiner Fortschritt.