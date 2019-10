KFC ist auf Trainersuche : Effenbergs erste Aufgabe

Der Medienrummel ist bei der Präsentation von Stefan Effenberg garantiert; auch in Paderborn war das Interesse riesengroß. Foto: dpa/dpa, frg jhe

Krefeld Am Mittwoch wird Stefan Effenberg als neuer Manager des KFC Uerdingen vorgestellt, doch mit der Arbeit hat er längst begonnen. Die Zusammenstellung der sportlichen Leitung steht dabei im Vordergund – wahrscheinlich ohne Co-Trainer Heinemann.

Stefan Effenberg ist da. Zumindest ist er ein Thema. Denn noch ist er gar nicht offiziell da. Am Mittwoch wird der 51-Jährige in seiner Funktion als neuer Manager der KFC Uerdingen vorgestellt. Der Medienrummel wird groß sein, ähnlich groß wie vor drei Jahren, als ihn am 15. Oktober der SC Paderborn als Trainer präsentierte. Das war aber nicht sein Fall. Nach nur vier Monaten endete seine Karriere als Trainer.