Das gibt es auch selten : Eine ermutigende Niederlage für den KFC Uerdingen

Hier behauptet Verteidiger Jesse Sierck den Ball gegen den dreifachen Torschützen Simon Engelmann. Foto: BRAUER-Fotoagentur/Stefan Brauer

Krefeld Es kommt nicht oft vor, dass eine Mannschaft nach einem 0:3 zufrieden ist. Der KFC Uerdingen war es auch nicht – nicht so ganz, aber irgendwie doch. Denn die Leistung bei Rot-Weiss Essen bestätigt den Aufwärtstrend.

Alexander Voigt lebt. Er ist nicht der Typ, der stocksteif an der Seitenlinie steht, sondern er geht mit, er lässt die Zuschauer an seinem Seelenleben während des Spiels teilhaben. Als Noe Baba innerhalb von vier, fünf Sekunden gleich zwei Fehlpässe spielt, verdreht der Coach die Augen und winkt ab. Darf es das? Ja, natürlich, denn die Kritik richtet sich nicht gegen den Spieler, sondern gegen dessen miserable Aktion und genügt nicht den Ansprüchen – von beiden.

Trotz aller Emotionalität, trotz allen Erfolgshungers, trotz allen Siegeswillens bleibt Voigt auch immer Realist. Entsprechend ordnet er Niederlage und Leistung beim 0:3 in Essen ein. Dennoch erlaubte er sich, direkt den markanten Unterschied deutlich hervorzuheben: „Glückwunsch zu diesem Sieg, Glückwunsch zu diesem Torjäger, der drei Chancen hat und alle drei macht. Das spricht für sich und ist ja nicht das erste Mal, dass ihm das gelingt. Das ist schon eine besondere Qualität.“

Tatsächlich wurde Simon Engelmann seinem exzellenten Ruf als Torjäger wieder gerecht. Der 32-Jährige erzielte seine Saisontreffer 15, 16 und 17. Er stand jedes Mal goldrichtig und schloss eiskalt ab. Eine Überraschung ist das allerdings nicht, denn als Rot-Weiss Essen im Sommer 2020 Trainer Christian Neidhart vom SV Meppen holte, damit dieser den großen Traditionsverein endlich in die Dritte Liga führt, da machte der Coach die Erfüllung eines Wunsches zur Bedingung: RWE sollte Engelmann vom SV Rödinghausen holen. Seitdem sind die beiden die Erfolgsgaranten an der Hafenstraße und es müsste schon mit dem Teufel zugehen, wenn es in dieser Saison nicht mit dem lang ersehnten Aufstieg klappen sollte.

Die Essener verfügen über eine Mannschaft, die in allen Bereichen Drittliga-Niveau hat. „Da muss man einfach auch akzeptieren, dass der Gegner besser ist“, erkannte Uerdingens Trainer Voigt die Qualität der Gastgeber an. Mit seiner Mannschaft war er insgesamt zufrieden, sah aber auch noch Verbesserungspotenzial. „Wir haben ganz gut gespielt, aber nur bis zum Strafraum, dann kommt der entscheidende Pass nicht“, sagte er. Dabei hatte der KFC durchaus Chancen. Die beste Shun Terada zum Ausgleich unmittelbar vor dem zweiten Gegentor. „Aber auch noch in der zweiten Halbzeit“, so Voigt. „Wenn wir da den Anschlusstreffer machen, ich sage nicht, dass dann das Spiel kippt. Aber wenn du einen machst und du bis auf ein Tor ran bist, ist es schwer, wieder den Schalter umzulegen. Das ist ärgerlich, weil wir 30 Meter vor dem Tor den Ball in die Füße gespielt bekommen und den letzten Pass nicht an den Mann bringen. Das sind Situationen, die führen zu klaren Torchancen, ob du sie dann nutzt oder nicht, aber es sind klare Chancen.“

Mit dem Schlusspfiff war das Thema Rot-Weiss Essen für Voigt allerdings schon beendet. „Das Spiel habe ich abgehakt“, erklärte er. „Bei mir ist der Blick schon auf das nächste Spiel gerichtet. Das müssen wir gewinnen, ohne wenn und aber.“ Am Samstag kommt der SV Straelen nach Velbert, der noch in Abstiegsgefahr schwebt. „Da ist ein Dreier Pflicht.“