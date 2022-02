Vermeintlicher Sünder Pepijn Schlösser : Darum überlegt KFC-Trainer Voigt, den Verteidiger ins Tor zu stellen

Der Uerdinger Pepijn Schlösser, hier am Ball gegen den Borussen Luiz Skraback, flog vom Platz. Foto: BRAUER-Fotoagentur/Stefan Brauer

Krefeld Ein äußerst fragwürdiger Handelfmeter nebst Roter Karte bringt den KFC Uerdingen von der Siegerstraße. Am Ende verlieren die Blau-Roten gar mit 1:4 gegen Borussia Mönchengladbach II.

Oft haben Fans die rosarote Vereinsbrille auf. Sie stehen wie ein Mann hinter ihrem Team, wobei ihnen die Objektivität abhanden kommt. Dieser Eindruck drängte sich auf, als Pepijn Schlösser nach einer Stunde das Feld verließ. Der 23 Jahre alte Niederländer hatte die Rote Karte gesehen, zudem hatte der Schiedsrichter auf Elfmeter entschieden. Doch die Zuschauer verabschiedeten den Verteidiger mit Applaus.

Was dann geschah, ahnten viele. Die Uerdinger, die bis dahin eine ordentliche Leistung gezeigt und durch ein Tor von Erdinc Karakas mit 1:0 geführt hatten, kassierten per Strafstoß den Ausgleich. Eine Viertelstunde vor Schluss gerieten sie in Rückstand, warfen alles nach vorn und wurden durch einen Doppelschlag kurz vor dem Schlusspfiff unter Wert geschlagen.

Doch wieso haben die Zuschauer ausgerechnet den Mann, der die Partie gekippt, die Niederlage verursacht und den Abstieg quasi besiegelt hat, mit Applaus verabschiedet? Dass sie die entscheidende Szene genauer gesehen haben als der Unparteiische, ist unwahrscheinlich. Aber sie hatten womöglich das bessere Gespür.

Noch eine halbe Stunde nach dem Spiel saßen Trainer Alexander Voigt und die Spieler beisammen und schauten sich immer wieder die Szene per Aufnahmen an. „Eine aktive Handbewegung von meinem Spieler, wie der Schiedsrichter gesagt hat, habe ich auf Video nicht gesehen, dann stell ich den Spieler nächste oder übernächste Woche ins Tor“, erklärte Voigt. „Das wäre schon mal ein Reflex gewesen, wo ich sage: Hut ab. Aber gut, er hat es so gesehen, er hat es so gegeben.“

Dass dies die spielentscheidende Szene war, darüber herrschte Einigkeit. „Ich bin glücklich, dass wir hier drei Punkte mitgenommen haben“, sagte Borussen-Trainer Heiko Vogel. „In der ersten Halbzeit hat es der KFC sehr, sehr gut gemacht, hat uns vom Tor weggehalten und unseren Spielaufbau gestört. Die Rote Karte mit dem Handelfmeter war die spielentscheidende Szene, das muss ich so konstatieren. Am Ende war ein ein Sieg, der um das eine oder andere Tor zu hoch war. Aber für uns war es wichtig, dass wir heute drei Punkte geholt haben.“

Uerdingens Trainer Voigt vermochten diese treffenden wie ehrlichen Worte jedoch nicht zu trösten. „Wenn man das Ergebnis sieht, denkt man, es wäre heute wieder alles Kraut und Rüben gewesen“, sagte er. Dabei fiel es ihm sichtlich und hörbar schwer, seinen Ärger und seine Enttäuschung zu verbergen: „Jeder, der das Spiel gesehen hat und ein bisschen davon versteht, das behaupten die meisten ja von sich, hat gesehen, dass das ein vernünftiges Spiel von meiner Mannschaft war. In der ersten Halbzeit auf jeden Fall, in der zweiten war es in Unterzahl schwer, zumal wir einen großen Aufwand betrieben haben und vor der Pause nicht spazieren gegangen sind. Mit dem 1:2 war das Spiel durch, obwohl die Mannschaft nie aufgegeben hat.“