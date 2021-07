Radikaler, riskanter Umbruch : KFC hat mit Stefan Reisinger nicht gesprochen

Krefeld Der Vorsitzende Demian Raths hat gesagt, er habe sich mit den entlassenen Mitarbeitern getroffen. Das gilt wohl nur für die in der Geschäftsstelle. Die sportliche Leitung haben demnach Patrick Schneider und Dmitry Voronov.

Mit dem möglicherweise wichtigsten, erfahrensten Mitarbeiter wurde jedenfalls nicht gesprochen: Stefan Reisinger . Er war seit 2017 bei den Blau-Roten als Co-Trainer, Interimstrainer und Teamchef tätig und hatte im Mai den Klassenerhalt in der Dritten Liga gemeistert. „Mit mir hat niemand gesprochen“, antwortete Reisinger, dessen Erfolge unstrittig sind, auf Anfrage unserer Redaktion. Die Verwunderung in seiner Stimme war deutlich vernehmbar, vielleicht auch Enttäuschung – dass nicht einmal sein Rat gefragt ist. Das ist überaus bemerkenswert, denn es zeigt, dass der neue Vorstand einen radikalen Neuanfang, den völligen Bruch mit der Vergangenheit will und dabei das Positive, das es durchaus auch gab, ausblendet.

Sollte es so sein, so wäre die Entscheidung zunächst einmal nicht automatisch gut oder schlecht, wohl aber mit einem hohen Risiko behaftet. Natürlich haben in der jüngeren deutschen Fußballgeschichte Jungspunde wie Julian Nagelsmann oder Florian Kohfeldt für positive Schlagzeilen gesorgt, aber nicht ausschließlich wie Werder Bremens Abstieg beweist. Auch Fortuna Düsseldorf beschreitet nun mutig diesen Weg mit Christian Preußer. Es gibt jedoch in allen drei Fällen einen gravierenden Unterschied: Diese jungen Trainer wurden oder werden von stabilen Vereinsstrukturen gestützt, von erfahrenen Mitarbeitern, von einem intakten Umfeld. All das ist beim KFC Uerdingen nicht gegeben. Hier gibt es einen neuen, unerfahrenen Vorstand, große wirtschaftliche Probleme, ein äußerst fragiles Umfeld ohne jegliche Infrastruktur. Diese Bedingungen haben in der Vergangenheit bereits erfahrenen Profis schwer zu schaffen gemacht. Der so angegangene Neuaufbau birgt viele große Risiken.