Nummer eins des KFC Uerdingen : Jovan Jovics Ruhe – mal Stärke, mal Schwäche

Krefeld Jovan Jovic hat drei Konkurrenten ausgestochen und den Platz zwischen den Pfosten erobert. Die Nummer eins des KFC Uerdingen überzeugt aber nicht nur sportlich, sondern auch mental und charakterlich.

Jovan Jovic verfügt aber über einige Qualitäten, die Trainer Alexander Voigt zu schätzen weiß. Dabei fällt auf, dass die Schwäche des Keepers in puncto Kommunikation und Lautstärke zugleich eine seiner Stärken ist – weniger auf dem Spielfeld, so doch in der Kabine und im Umgang mit den Mitspielern. „Jovan ist sehr jung, hat aber schon sehr viele Spiele in dieser Saison absolviert“, sagt der Coach. „Er hatte auch mal eine etwas schwierigere Phase. Aber was ihn auszeichnet, ist seine Ruhe.Er behält die Ruhe im Training und im Umgang miteinander, in der Kabine. Er ist keiner, der auf den Putz haut und sagt: ich muss spielen. Die Ruhe hat er auch bewahrt, als er nach der Winterpause die drei Spiele mal nicht gemacht hat. Aber wir hatten immer einen Austausch, wo wir gesagt haben, dass ist keine Sache, die in Stein gemeißelt ist. Er hat gut trainiert und sich verdient, wieder zu spielen.“