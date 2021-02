Wichtige Entscheidung steht noch aus : Claus-Peter Kruth zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt

Krefeld Der Kampf des KFC Uerdingen um ein Eigenverwaltungsverfahren geht weiter. Die Eröffnung des Verfahrens hatte die Fußball GmbH beim Amtsgericht Krefeld beantragt. Das stellte ihr nun einen Insolvenzverwalter zur Seite.

Das Amtsgericht Krefeld hat den Düsseldorfer Rechtsanwalt Claus-Peter Kruth zum vorläufigen Insolvenzverwalter für den KFC Uerdingen bestellt. Das war notwendig, nachdem die KFC Uerdingen 05 Fußball GmbH beim Gericht einen Antrag auf ein Eigenverwaltungsverfahren gestellt (Aktenzeichen 91 IN 3/21) hatte.

Damit ist aber noch nicht darüber entschieden, ob ein Eigenverwaltungsverfahren eröffnet werden kann, in dem die GmbH einen Gestaltungsspielraum behält oder ein Insolvenzverfahren eröffnet wird, in dem die Entscheidungen allein vom Insolvenzverwalter getroffen werden. Ob es zu einem Eigenverwaltungsverfahren kommt, entscheidet das Amtsgericht nach Sichtung der vorgelegten Zahlen und des Zukunftkonzepts. „Die Entscheidung der Richterin steht noch aus“, bestätigte der stellvertretende Pressereferent Richter Tenhofen auf Anfrage unserer Redaktion.

Bereits Anfang November hatte der damalige KFC-Präsident Mikhail Ponomarev öffentlich gemacht, dass der Verein und die GmbH in wirtschaftliche Schieflage geraten sei. Auch den KFC und seine Sponsoren habe die Corona-Pandemie hart getroffen. Der Zuschauerausschluss sowie die leidige Stadionproblematik seien weitere Gründe. Die Uerdinger müssen die dritte Saison in Folge ihre Heimspiele in einer anderen Stadt austragen.