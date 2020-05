Genervt, enttäuscht, sauer : Uerdinges Dorda will „endlich wieder Fußball spielen“

Christian Dorda würde gerne wieder spielen, so wie der Dortmunder Thorgan Hazard, dessen Flanke er hier verhindert. Foto: dpa/Marius Becker

Krefeld Der 31 Jahre alte Außenverteidiger hofft, dass die Saison auch in der 3. Liga fortgesetzt wird und hat wenig Verständnis für diejenigen, die nicht spielen wollen. Am Montag wurde das Team zum dritten Mal auf Corona getestet.

Christian Dorda ist Fußballer mit Leib und Seele. Seit Kindesbeinen steht er auf dem Platz. Damals bei Borussia Mönchengladbach, in der Stadt wohnt er heute noch. Und er beneidet die Borussen – nicht weil sie um die Deutsche Meisterschaft kämpfen, sondern weil sie wieder Fußball spielen dürfen. Dorda hingegen darf in Kleingruppen trainieren, aber nicht spielen. „Und das verstehe ich nicht“, sagt er. „Warum darf in der ersten und zweiten Liga gespielt werden, aber nicht in der dritten? Aber wenn einige wenige nicht wollen . . .“ Er ist genervt und enttäuscht und auch sauer: „Alle bekommen es hin, aber eben drei, vier Vereine schaffen es partout nicht.“

Christian Dorda wollte die noch ausstehenden elf Begegnungen nutzen, um seine Verhandlungsposition weiter zu stärken, denn sein Vertrag läuft aus. Gespräche und Verhandlungen, die ansonsten alljährlich in Winter oder spätestens Frühjahr geführt werden, liegen auf Eis. „Das habe ich zwar auch noch nicht erlebt, aber das verstehe ich“, sagt er Außenverteidiger, der sieben Mal in der Bundesliga zum Einsatz kam, 40 mal in der niederländischen und 15 mal in der belgischen Eredivision sowie 97 mal in der 3. Liga.

info Seit drei Jahren beim KFC Uerdingen Christian Dorda ist in Mönchengladbach geboren, wo er für die Borussia spielte. Weitere Stationen waren Fürth, Almelo, Utrecht (beide Niederlande), Westerlo (Belgien) und Rostock. Seit Juli 2017 ist er beim KFC.

„Natürlich mache ich mir Gedanken“, sagt der verheiratete Vater von zwei Kindern. „Jeder weiß, dass die Vertragsverhandlungen schwieriger werden. Aber für mich steht die Frage im Vordergrund: Wann geht es endlich weiter?“

Außenverteidiger – das sind Spieler, die einen Angriff abwehren, den Gegner attackieren und einen Gegenangriff einleiten. Ganz ähnlich geht Dorda mit der jetzigen Situation um. „Ich bin zwar nicht ganz schlecht aufgestellt, aber jeder weiß, dass Kinder teuer sind“, sagt er lächelnd. „Von daher würde ich gerne noch ein paar Jahre spielen. Aber ich habe auch einen Plan B.“ Den will er noch nicht verraten, aber er existiert.

Kein Geheimnis macht er hingegen daraus, dass er gerne beim KFC Uerdingen bleiben würde. „Definitiv, aber dazu müssen zunächst einmal Gespräche geführt werden. Das steht für mich aber im Moment nicht im Vordergrund. Ich möchte zunächst einmal wieder Fußball spielen.“

Die Hoffnung darauf, dass der Spielbetrieb auch in der 3. Liga fortgesetzt wird, hat er noch nicht aufgegeben. „Aber ich hatte schon auf einen früheren Termin gehofft“, sagt er. „Erst hieß es, wir spielen wieder am 26. Mai, jetzt heißt es, die Entscheidung, ob weiter gespielt wird, falle am kommenden Montag. Mein Wunsch ist natürlich, dass wir baldmöglichst wieder spielen und ich habe auch noch immer ein gutes Gefühl. Und mit meinem Wunsch stehe ich ganz gewiss nicht alleine da: Viele Fußballer würden gerne weiter spielen.“