KFC-Leihgabe : Barry ist der neue Beister

Krefeld Kaum war der 23 Jahre alte ehemalige deutsche Junioren-Nationalspieler beim KFC Uerdingen, schon stand er auf dem Platz. Ein rasanter Einstieg. Und auch bei der SG Sonnenhof Großaspach soll Boubacar Barry für Unruhe sorgen.

Als Mikhail Ponomarev, Präsident des KFC Uerdingen, im Januar 2018 Maximilian Beister verpflichtete, erregte das nicht nur in Krefeld Aufsehen. Schließlich war der ehemalige Junioren-Nationalspieler für den Hamburger SV, Fortuna Düsseldorf und Mainz 05 auf Torejagd gegangen. Es gab aber auch nicht wenige, die der Verpflichtung skeptisch gegenüber standen. Beister galt ob seines lädierten Knies als verletzungsanfällig und nicht ganz einfach. Der Rechtsaußen spielte eineinhalb Jahre für den KFC, war maßgeblich am Aufstieg beteiligt und wurde im Sommer nach Ingolstadt transferiert – ein hervorragendes Investment.

Bei seinem Nachfolger Boubacar Barry gibt es erstaunliche Parallelen. Der in Guinea geborene Flügelflitzer hat bereits in jungen Jahren eine Verletzungshistorie, die Mitleid erregen kann. Beinahe zwei Jahre wurde der Angreifer aus dem Spiel genommen. Von Februar bis zum Jahresende 2017 musste er wegen einer Entzündung im Knie pausieren, dann noch einmal nach einer Knieoperation von März 2018 bis Januar 2019. Die Karriere des ehemaligen Junioren-Nationalspielers, der 17 Länderspiele in der U18, U19 und U20 für Deutschland bestritten hat, wurde jäh gestoppt.